Da Roma a Latina per rubare le borsette delle signore nel parcheggio del supermarket: arrestati

Latina – In queste ore, i poliziotti della Questura di Latina e della Questura di Roma hanno tratto in arresto tre cittadini sudamericani, due uomini ed una donna, colti in flagranza del reato di furto con destrezza ai danni di una signora.

I tre, trasfertisti del furto provenienti dalla Capitale, hanno commesso un furto utilizzando una tecnica consolidata: distrarre la donna nel piazzale di un centro commerciale con uno stratagemma, permettendo così ad un complice di aprire la portiera del lato passeggero e rubare la borsetta appoggiata sul sedile.

Le loro azioni criminali però sono state osservate dagli agenti del Commissariato di P.S. “Romanina” di Roma, presenti in questo capoluogo a seguito di uno scambio info-investigativo con i colleghi della Squadra Volante.

Infatti i poliziotti della Capitale, in abiti civili, stavano effettuando un mirato servizio di appostamento all’interno di un parcheggio di un supermercato dove, nel recente passato, si sono verificati diversi episodi analoghi. Nel frattempo gli agenti della Squadra Volante erano posizionati nella immediate vicinanze del citato esercizio commerciale, pronti ad intervenire.

Ad un certo punto la banda ha deciso di agire e la donna, gettando in terra delle monete, ha attirato l’attenzione di una signora, mentre un complice si è impossessato della borsa lasciata incautamente sul sedile dell’autovettura, per poi dirigersi verso una macchina dove ad attenderlo c’era un terzo individuo.

Prima che i tre malviventi potessero allontanarsi, sono stati bloccati dagli agenti e accompagnati presso gli uffici della Questura di Latina, mentre la borsa è stata restituita alla legittima proprietaria. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa di essere condotti innanzi al Tribunale di Latina nella giornata di lunedì 31 gennaio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.