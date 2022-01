Due anni fa i primi due ricoveri per Covid in Italia: allo Spallanzani una cerimonia commemmorativa

Roma – Il 29 gennaio di due anni fa l’Italia piombava nell’incubo del Covid-19. Prima ancora della dichiarazione dello stato d’emergenza e delle prima zone rosse nel nord del Paese, a Roma venivano ricoverati all’Inmi Spallanzani di Roma una coppia di cinesi, turisti nella Capitale, risultati positivi al coronavirus. Loro furono i primi casi di Covid accertati in Italia. E a distanza di due anni da quel giorno, allo Spallanzani di Roma si è tenuta una cerimonia commemorativa.

Il Direttore dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, davanti alla fontana, divenuta luogo simbolo dell’Istituto, hanno voluto ricordare il grande impegno della sanità regionale in questi due anni di pandemia e ringraziare tutti gli operatori sanitari per la professionalità e l’instancabile lavoro svolto per tutelare la salute di tutti noi. Presente, oltre ai vertici della Regione, era presente la banda dell’Arma dei Carabinieri che ha allietato il momento che è voleva essere, ancora una volta, di speranza e di incoraggiamento al Paese.

“Il 29 gennaio del 2020 tutto è cambiato, in Italia e nel mondo. Allo Spallanzani arrivava la Coppia di coniugi cinesi, qui curati e guariti. Un grande orgoglio nazionale. La buona medicina italiana al servizio della Persona”, le parole del direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia.

