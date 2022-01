Incidente ad Ardea, scontro moto-jeep: morto centauro

Ardea – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio, ad Ardea, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto due veicoli. Il sinistro, la cui dinamica è ancora da accertare, si è verificato tra via Forlì e via Foggia intorno alle 18.40, tra una jeep Renegade e una moto Yamaha. A perdere la vita il conducente della moto. Sul posto i volontari della Protezione Civile Nucleo Operativo Airone, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118 per i rilievi del caso.

