Mattarella rieletto Presidente della Repubblica: “Avevo altri piani ma rispetto il Parlamento”

Roma – Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica nell’ottava votazione. Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, pari a 505 voti, per l’elezione alla Presidenza della Repubblica. Al termine dello spoglio, ancora in corso, il Presidente della Camera, Roberto Fico, assieme alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, saliranno al Colle per comunicare l’esito della votazione al Capo della Stato e stabilire la data del giuramento.

“Avevo altri piani ma io sono rispettoso del Parlamento”, ha detto il Presidente della Repubblica confermando il suo “sì” dopo l’intesa raggiunta in un vertice di maggioranza sul suo nome (leggi qui). Un lunghissimo applauso dell’aula ha salutato l’annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha proclamato l’elezione di Mattarella a presidente della Repubblica.

Nello spoglio, Mattarella ha ottenuto 759 voti, risultando così il secondo Capo dello Stato più votato della storia, dopo Sandro Pertini, che resta al primo posto con 832 consensi. Dietro l’attuale Capo dello Stato, Francesco Cossiga, con 752 consensi, e Giorgio Napolitano, alla rielezione, con 738.

“Buon lavoro, Presidente!” il tweet di Giuseppe Conte. “Buon lavoro Presidente”, scrive su Twitter anche Matteo Renzi postando la foto di Mattarella. “Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Lo ringraziamo per aver accettato la nostra proposta di rinnovare il suo mandato alla guida dello Stato. Custode dell’unità nazionale sarà determinante per garantire stabilità e credibilità all’Italia. Buon lavoro!” twitta Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Mentre la leader di Fdi, Giorgia Meloni, scrive: “Parlamentari euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto Mattarella a un altro mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo”.

“Accetto per senso di responsabilità”

Sergio Mattarella accetta la rielezione a presidente della Repubblica per “senso di responsabilità” e “rispetto delle decisioni del Parlamento”.

“I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti”. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’elezione alla Presidenza della Repubblica.

Mattarella ha accettato l’elezione “con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”. “Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti”, conclude il Capo dello Stato.

(Il Faro online)