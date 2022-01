Ad Ardea il Natale non finisce: luminarie ancora accese dopo un mese

Ardea – Ardea non si rassegna alla fine del Natale, i 25mila euro spesi dal Comune per le luminarie vengono sfruttati fino a carnevale. Se per molti Natale 2021 è già un ricordo lontano, i cittadini di Ardea continuano a passeggiare per le le strade illuminate, quasi a voler prolungare la magia delle feste.

Peccato però che tra pochi giorni inizierà carnevale 2022. Una mancanza da parte dell’Ente o una decisione voluta per mantenere le belle luci in città? Se lo chiedono molti cittadini. Arrivati ormai a fine gennaio, i residenti che si fermano a osservare le luminarie al centro di Nuova Florida parlano tra di loro e si domandano se non sia il caso di spegnerle e rimuoverle del tutto, dato che ormai sono fuori contesto.

La polemica è stata toccata anche dal consigliere di opposizione Riccardo Iotti, che su Facebook ha scritto: “Le luminarie natalizie sono sempre belle, anche a carnevale. Ora, io capisco perfettamente la difficoltà nell’alzare il telefono e chiedere gentilmente che vengano immediatamente rimosse o peggio ancora mettere in mora la ditta, ma almeno spegnetele!”.

Ma il fatto che sia quasi carnevale è l’ultimo dei problemi. Le luminarie natalizie accese a oltre un mese dalla fine del Natale, sollevano una serie di problemi più importanti, come le spese per l’energia elettrica, l’inquinamento legato alla produzione dell’elettricità e l’inquinamento luminoso. Non si tratta solo di avere ancora gli alberi addobbati con le palline in città, ma di uno spreco energetico ed economico che poteva essere evitato già da molti giorni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui.