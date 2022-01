Il karate italiano piange la morte di Claudio Guazzaroni, la Fijlkam: “Ti ameremo per sempre”

Una notizia scuote il mondo del karate italiano. E’ scomparso Claudio Guazzaroni capo coach della Nazionale Italiana di karate Fijlkam.

Ne da il triste annuncio la stessa Federazione sui social: “Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente”. E prosegue: “La Fijlkam piange la scomparsa del grande karateka e coach Claudio Guazzaroni”. Si stringono attorno al dolore della famiglia, esprimendo pensieri di affetto e di proprio ricordo gli ex karateka che lo hanno conosciuto nella sua grande carriera.

E’ stato uno dei campioni di kumite più importanti nel panorama italiano e mondiale. leggendarie le sfide tra la sua squadra dei Carabinieri e quella delle Fiamme Gialle. In Nazionale ha fatto la storia della disciplina, vestendo l’azzurro insieme a suo fratello Gianluca. Stimato e rispettato dall’intero mondo del karate. In Nazionale ha seguito atleti del calibro di Sara Cardin e lo stesso Luigi Busà, che aveva seguito alle Olimpiadi di Tokyo. Insieme avevano festeggiato una vittoria leggendaria.

Lo stanno ricordando sui social tantissimi ex compagni di tatami e di viaggio in Nazionale, con cui hanno condiviso per anni il ruolo di allenatori. Tra di essi Vincenzo Figuccio, attuale coach azzurro, ha scritto sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia”. Gennaro Talarico, tra i quadri tecnici della Fijlkam ed ex campione di kumite, ha scritto su Facebook: “Ciao Claudio.. sempre con noi!”. Il presidente del settore karate della Fijlkam e vicepresidente federale Davide Benetello scrive sui social: “Siamo affranti. Abbiamo perso un amico e una persona di valore”.

(foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport