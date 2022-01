Ponza, nasce dopo un volo in elicottero: la storia della piccola Mayra

Ponza – Aveva talmente tanta fretta di venire al mondo da dover “volare” fino a Latina. Parliamo della piccola Mayra Mazzella, nata intorno alle tre della nottata appena trascorsa all’ospedale del capoluogo pontino dopo che sua mamma, Rita, vi è stata portata d’urgenza in elicottero da Ponza.

A raccontare questa curiosa storia è ponzaracconta.it. “Ci ha lasciato tutti stupiti, mamma Rita e papà Luigi in primis“, racconta Martina, parente della bimba. “La sorellona Melissa ed il fratellino Mirko non vedono l’ora di rivederla a Ponza, così come tutti noi della famiglia”.

“È di notte – scrive Martina – che accadono le cose più importanti: i sogni, le passioni, il divertimento, il dolore, gli incubi, ma anche la felicità e la gioia; possono succedere realmente o solo nell’inconscio, ma è di notte che il cervello umano lavora di più, perché elabora quanto è accaduto di giorno, immagazzina informazioni e le proietta o le nasconde. Sì, è nella notte che accadono tutte-cose, ma in questa notte ne è successa una straordinaria: sei nata tu!”.

“Mayra – aggiunge – è un nome che può sembrare strano a molti, ma che quando l’ho sentito la prima volta, pronunciato dal tuo papà, subito mi è parso armonioso e familiare. Non so cosa la vita ti potrà riservare, così come non so cosa riserverà a me e a tutti noi; ma so sicuramente che questa notte l’hai resa fantastica!“.

