Strepitoso Nadal all’Australian Open: vince il torneo e strappa il 21esimo Slam

Melbourne – Scrive la storia all’Australian Open Rafael Nadal. Lo spagnolo ha appena vinto la finale del torneo disputata da oltre tre ore con il russo Daniil Medvedev.

La sua è stata una rimonta voluta a tutti i costi, dopo che l’avversario sembrava avere la meglio. Ha agguantato poi il pareggio Rafa e si è preso il torneo vincendo la competizione a Melbourne, con il punteggio di 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5. Una leggenda mostrata al mondo, sul campo di cemento della Rod Laver Arena, al chiuso. Vince il secondo torneo in carriera in Australia l’iberico e supera per Slam conquistati, sia Djokovic che Federer, per numero di trionfi.

Incredibile il talento dello spagnolo che ha cercato la vittoria oltre le difficoltà della partita, stando sempre pronto a riprendere punti e break. Straripante di energie nell’ultima fase del match, ha incantato tifosi e addetti ai lavori. Ha ottenuto il 21esimo Slam in carriera, il primato unico di tutti i tempi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport