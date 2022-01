Camomilla Italia: assunzione di diplomati e laureati

Camomilla, azienda italiana leader nella produzione di abbigliamento ed accessori moda come borse, zaini, portafogli ed altro, assumerà nuove persone, che hanno voglia di mettere alla prova il proprio talento condividendo ogni giorno nuove sfide, da inserire nei 230 punti vendita presenti in oltre 50 città italiane.

L’azienda ricerca soprattutto Addetti Vendita per il settore Retail con ambizione, passione per la moda, flessibilità, capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati e predisposizione a lavorare in team, i quali dovranno gestire tutte le attività operative all’interno dei punti vendita, accogliere, assistere e consigliare i clienti rendendo più piacevole l’esperienza di acquisto, mantenere in ordine e pulito il negozio. Per il settore corporate Camomilla ricerca Addetti Ufficio Logistica e Distribuzione con capacità di lavorare in team e forte orientamento al risultato ed al problem solving, che dovranno gestire le spedizioni con corriere express via web, inserire gli ordini di acquisto della merce, organizzare e seguire gli inventari giornalieri e i ritiri di fine stagione dei punti vendita diretti e in franchising, coordinare il riassortimento della merce dal deposito ai punti vendita e gestire la movimentazione del deposito arredi; Assistenti Marketing e Comunicazione con creatività, propensione a lavorare per obiettivi ed in team ed ottime capacità relazionali e comunicative, che dovranno ideare, programmare, realizzare e analizzare eventi e promozioni legati alle nuove aperture, gestire le relazioni con l’ufficio stampa, realizzare materiale di comunicazione interna ed esterna, supportare la realizzazione dei report ed analizzare l’andamento delle promozioni stagionali; Responsabili di Negozio e-Commerce con capacità di lavorare per obiettivi ed in team e spiccate competenze nell’utilizzo dei principali strumenti di vendita, che dovranno allestire, aggiornare e ottimizzare il negozio online in coerenza con l’evoluzione della roadmap commerciale, gestire l’ordine dall’arrivo in piattaforma fino alla spedizione, gestire i problemi di consegna e fornire rapporti analitici sull’andamento delle vendite online.

