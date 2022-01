Covid, a Fiumicino 306 nuovi casi e 323 guariti: il bollettino del 31 gennaio

Fiumicino – “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3, sono in totale 868 i casi di Covid attualmente nella nostra città”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 306 nuovi casi e 323 guariti – spiega il sindaco -: dati sostanzialmente stabili e in linea con il trend generale che sembra segnare l’inizio della fase discendente della curva”.

“L’età media adesso è di 33 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1.05 – specifica Montino -. La maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino (73%), ma in proporzione è alto anche il dato di Focene (6%) e di Fregene (5%)”.

“Il numero dei nuovi casi è comunque ancora alto e anche se nei prossimi giorni dovesse confermarsi la discesa della curva, l’attenzione deve restare altissima – conclude Montino -. Nel Lazio ci sono ancora 250 mila persone non vaccinate, 70 mila delle quali nella fascia d’età tra i 40 e i 49 anni e solo 15 mila tra i ventenni. Il dato positivo è che il 72% della popolazione sopra i 18 anni ha ricevuto la terza dose: l’obiettivo è arrivare al 90% entro metà febbraio. Invito tutti coloro che non sono ancora vaccinati a farlo e chi non ha ancora prenotato la terza dose a rimediare al più presto. Ricordo che da domani, 1 febbraio, la durata del green pass è ridotta da 9 a 6 mesi con valore retroattivo e che dal 15 febbraio scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50. Dato che il green pass si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose, chi avesse superato i 50 anni e non fosse ancora vaccinato deve provvedere prima possibile. I vaccini sono sicuri e riducono drasticamente la possibilità di sviluppare forme gravi o letali della malattia: vaccinarsi è una decisione di buon senso”.

