Ostia – La variante Omicron fa lievitare i contagi anche all’ospedale Grassi di Ostia dove, negli ultimi giorni, in linea col resto del Paese, è aumentato il numero dei casi di positività fra pazienti e personale sanitario.

Ma, assicura l’Asl Roma 3 in una nota, all’interno del nosocomio lidense vengono prese tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione del Covid-19.

“L’attuale emergenza pandemica ha mostrato come sia indispensabile un sistema ospedaliero flessibile in grado di adattarsi rapidamente agli scenari epidemiologici in atto e contemporaneamente garantire sicurezza ad operatori e pazienti”, si legge nella nota diffusa dall’azienda sanitaria. “Ad oggi, è molto frequente che i cittadini, anche se positivi asintomatici, giungono presso il nosocomio per problemi clinico-assistenziali non correlati al Covid-19. Ciò implica una ridefinizione di percorsi e luoghi di isolamento applicando le normative specifiche, le evidenze scientifiche, i protocolli e le raccomandazioni per contenere il contagio Covid-19.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono sempre implementate a livello organizzativo le seguenti misure preventive e proattive:

controlli sul possesso del super green pass secondo la normativa vigente;

utilizzo dei DPI previsti;

impiego delle protezioni delle vie respiratorie in tutti i contatti sociali;

sorveglianza sanitaria rivolta agli operatori sanitari, con frequenza non superiore a 10 giorni, attraverso test antigenici rapidi e nei casi specifici con tampone molecolare;

screening dei pazienti con test antigentico rapido sin dall’ingresso in PS e con test molecolare;

immediato isolamento per caso positivo;

tracciamento dei contatti stretti;

sanificazione delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol attraverso procedure standardizzate;

uso di barelle di biocontenimento per trasporto di eventuali pazienti Covid-19 con delimitazione del percorso e successiva sanificazione;

tutte le disposizioni strutturali, tecniche e organizzative sono state attuate con la supervisione di esperti dell’ICCS Spallanzani.

A completamento della panoramica, è utile ricordare che tali attività sono state tutte proceduralizzate e sono sottoposte a costante verifica.

“Attualmente, la variante Omicron, presentando una maggiore trasmissibilità rispetto alle altre varianti, si è diffusa rapidamente in tutta l’Ue generando un aumento dei contagi anche tra il personale sanitario, che – in linea con l’andamento nazionale – si è evidenziato anche al Grassi”, chiariscono. “Tuttavia, giova ricordare che l’elemento essenziale alla lotta contro la pandemia continua ad essere la vaccinazione. Proprio per questo, l’impegno dell’Azienda non si è mai fermato sia a livello territoriale che ospedaliero. Infatti, anche presso il presidio Grassi è attivo un centro di vaccinazione che il 2 febbraio 2022 effettuerà una giornata open day (accesso libero) rivolta alle donne in gravidanza ed allattamento dalle 9.30 alle 17.30″.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.