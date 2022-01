Emergenza Covid, Palazzo Chigi fissa la data di riapertura delle discoteche

Roma – A quanto si apprende, il Consiglio dei Ministri, in corso a Palazzo Chigi, ha deciso di prorogare di 10 giorni la chiusura delle discoteche, che dunque dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino, il 10 febbraio. Prorogato anche l’obbligo di mascherine all’aperto (leggi qui). “Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi aprendo la riunione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio ha dunque ‘chiamato’ l’applauso dei presenti al Capo dello Stato, e così è stato: un lungo e sentito applauso. (fonte Adnkronos)