Gaeta – Sono iniziati stamattina i lavori di messa in sicurezza in via Pio IX nel tratto stradale compreso dal civico 42 a 7. Un intervento che si era reso necessario a seguito di un avvallamento presente nel basolato lavico d’epoca borbonica.

“Un intervento – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – che rientra in un’azione di riqualificazione complessiva del territorio comunale e, nel caso specifico, della parte alta del nostro centro storico. Un’opera necessaria a seguito della formazione di sconnessioni ed un evidente avvallamento che creava qualche preoccupazione. Una zona che merita la massima attenzione, non solo perché si trova proprio nel cuore del centro storico di Gaeta, ma anche perché è molto frequentata. Bisognava intervenire in tempi brevi e in maniera risolutiva per ripristinare la viabilità e la sicurezza stradale. E così è stato. Abbiamo programmato e predisposto l’intervento al termine del quale saranno ripristinate condizioni di maggiore sicurezza. Anche per questi lavori si conferma l’impegno assunto davanti i nostri cittadini concretizzando la politica del ‘fare’. Un’azione amministrativa che in questi anni ci vede lavorare alacremente su tutto il territorio comunale.

Foto 2 di 2



“Lavori che svolgiamo in sinergia con Acqualatina – spiega l’Assessore alla manutenzione Gianna Conte – e che garantiranno il mantenimento della funzionalità della pavimentazione stradale ed il ripristino dei livelli di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale in via Pio IX. Una strada a senso unico che congiunge la parte alta con quella bassa del centro storico di Gaeta, molto trafficata e dove insistono diverse abitazioni. Se la viabilità verrà garantita anche grazie all’istituzione di divieti di sosta il tempo necessario per il completamento dei lavori, nell’area interessata dagli interventi si interverrà sulla revisione ed integrazione del sottofondo stradale e dei sotto servizi. Completato questo primo step, si procede con il riposizionamento delle pavimentazioni dei basolati lavici”.

