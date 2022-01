Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Cominceremo a scorgere i primi segnali di un cambiamento già nel corso di oggi, domenica, dopo un weekend trascorso in gran parte all’insegna della stabilità per il rinforzo dell’alta pressione. Le nubi aumenteranno in giornata sul versante tirrenico e saranno indotte dalla disposizione delle correnti da ovest che precederanno la discesa di un fronte freddo dal Nord Europa. Questo sarà orchestrato da un vortice che nel corso di lunedì si approfondirà intorno all’Italia, determinando un peggioramento sulle Alpi di confine e sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà alimentato da aria fredda in discesa dalle alte latitudini settentrionali che determinerà un nuovo abbassamento delle temperature e della quota neve sull’Appennino, oltre ad un deciso rinforzo dei venti settentrionali. Ad eccezione delle Alpi di confine e della Romagna non verrà coinvolto il Settentrione, dove prevarrà il bel tempo.

METEO LUNEDI’ 31 GENNAIO. Nuvoloso sin dal mattino sulle regioni tirreniche con prime deboli piogge su Levante Ligure, alta Toscana e Lazio, in intensificazione in giornata e in estensione a Campania, Calabria tirrenica ed entro sera all’Adriatico centro-settentrionale, specie tra basse Marche e Abruzzo, più deboli verso la Puglia dove permarrà qualche schiarita. Sempre in serata inizia a migliorare in Toscana. Quota neve sull’Appennino in calo fino a 800m in serata sul settore centro-settentrionale, 1200/1300m su quello meridionale. Variabilità sulle isole maggiori con qualche piovasco in arrivo sulla Sardegna occidentale. Andamento diverso per le regioni settentrionali, dove il cielo sarà più soleggiato salvo nebbie sulla Val Padana, in diradamento diurno. Variabilità sull’Emilia orientale con qualche piovasco entro sera sulla Romagna. Nubi in aumento sull’arco alpino con nevicate sulle aree di confine in calo fino a quote di collina. Rinforzo dei venti di Maestrale ad ovest dello Stivale, sensibile in Sardegna, dove le raffiche potranno superare i 100km/h nella seconda parte della giornata.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: una saccatura dal Nord Europa affonda il colpo sull’Italia generando un minimo di bassa pressione sull’Adriatico. Rapido aumento delle nubi su tutti i settori di Toscana, Lazio e Umbria, con precipitazioni sparse da Ovest verso Est, anche a carattere di rovescio, specie in serata e sul medio-basso Lazio; fenomeni più deboli e occasionali altrove, con rasserenamenti dalla sera sui settori toscani. Temperature in calo a tutte le quote, specie dalla sera, con neve mediamente dai 1000-1400m, ma in netto calo fin sotto i 700/800m sull’Appennino umbro-laziale nella notte successiva. Nelle prime ore del giorno possibili ancora nubi basse o banchi di nebbia nell’entroterra. Venti fino a moderati o a tratti forti da Ovest-Sudovest, in rotazione da Nord a fine giornata. Mare tendente a mosso, anche molto mosso al largo del Lazio.

Commento del previsore Lazio

Lunedì rapida perturbazione in transito su Toscana, Umbria e Lazio, con delle precipitazioni sparse in genere deboli dalle coste verso l’entroterra, che assumeranno carattere nevoso sin sotto i 900m nella notte su martedì su amatriciano e appennino umbro-marchigiano, quando tuttavia subentrerà un successivo miglioramento. Qualche rovescio più incisivo potrà interessare in serata l’Appennino umbro-laziale e in generale il basso Lazio. Generale rinforzo della ventilazione prima occidentale poi settentrionale. Giorni successivi caratterizzati da prevalente soleggiamento e nuove gelate a valle quando attenuerà il vento.

(Fonte: 3B Meteo)