Presidenza del Consiglio dei Ministri: 2.293 posti per Diplomati

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 2.293 unita’ di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nei profili di seguito indicati: 1.250 per il profilo di Operatore Amministrativo, Assistente Amministrativo, Assistente Amministrativo Gestionale; 464 per il profilo di Assistente di settore Scientifico Tecnologico, Operatore Amministrativo Informatico, Assistente Informatico; 579 per il profilo di Assistente Amministrativo Contabile, Operatore Amministrativo Contabile, Assistente Economico-Finanziario. I requisiti da possedere per poter partecipare al concorso sono: diploma di istruzione secondaria di II grado; cittadinanza italiana; idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali; avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva etc.

La prova d’esame si svolgerà tramite una prova scritta, che consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla volti a verificare le conoscenze delle seguenti materie: per il profilo di Operatore Amministrativo, Assistente Amministrativo e Assistente Amministrativo Gestionale: elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto penale; elementi di contabilita’ di stato e degli enti pubblici, elementi di diritto dell’Unione Europea, norme generali in materia di pubblico impiego; per il profilo di Assistente Amministrativo Contabile, Operatore Amministrativo Contabile e Assistente Economico-Finanziario: elementi di ragioneria generale ed applicata, elementi di economia politica e pubblica, elementi di diritto amministrativo, elementi di contabilita’ di stato e degli enti pubblici, norme generali in materia di pubblico impiego. Inoltre bisogna avere conoscenza dell’inglese e delle apparecchiature informatiche valide per tutti i profili. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 7 febbraio 2022.

Per scaricare il bando completo… continua a leggere