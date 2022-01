Rinnovato l’accordo: il Da Vinci potrà continuare a usare le sale di Santa Paola Frassinetti

Fiumicino – La Diocesi di Porto-Santa Rufina ha rinnovato l’accordo con l’istituto “Da Vinci” di Maccarese: dunque anche il per l’anno scolastico 2022/2023 gli studenti della scuola superiore potranno usufruire degli spazi (dieci aule) messi a disposizione della parrocchia Santa Paola Frassinetti. Quindi niente doppi turni.

“Naturalmente – afferma l’assessore Calicchio -, si tratta di una soluzione transitoria e non potrebbe essere diversamente. Nel frattempo, stiamo lavorando ad una soluzione più strutturale che vede la realizzazione di un nuovo istituto – aggiunge Calicchio – o il recupero di strutture già esistenti che possono essere adeguate per diventare nuove aule. Abbiamo concordato, con i tecnici della Città metropolitana, un sopralluogo che faremo entro questa settimana per verificare la disponibilità di locali idonei ad allestire sedi scolastiche, magari adattandoli, in zona Isola Sacra, Fiumicino e Parco Leonardo“.

“Il Comune si adopera da anni per alleviare il problema degli spazi degli istituti superiori della città – sottolinea il vicesindaco, Ezio Di Genesio Pagliuca – e da anni ha instaurato un dialogo fattivo con gli enti interessati, coinvolgendo anche la Diocesi. Chiaramente, non essendo direttamente competente in questa materia, è necessario che la Città Metropolitana si muova in prima persona per trovare la soluzione migliore e più duratura. Negli anni, l’amministrazione ha anche messo a disposizione del Da Vinci, a titolo gratuito, le cinque nuove aule dell’Agrario di Maccarese. Abbiamo anche, già da tempo, individuato un’area idonea ad accogliere un nuovo istituto superiore che abbiamo messo a disposizione di Roma. E’ una delle possibilità che esamineremo, insieme ai tecnici della Città metropolitana, durante il sopralluogo che faremo nei prossimi giorni”. “Il nostro è un comune che cresce a vista d’occhio – conclude -: le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno il diritto di frequentare le scuole superiori nella loro città, senza lo stress e la fatica di dovere andare a Roma ogni giorno”.

