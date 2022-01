Roma – Doppio incidente e traffico in direzione Roma a rilento. E’ quanto accaduto sul viadotto della Magliana nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio 2022. I due sinistri, sui quali sono in corso accertamenti per definire l’esatta dinamica dei fatti, si sono verificati a circa un chilometro l’uno dall’altro. Sul posto il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Roma Capitale. Il traffico scorre molto rallentato.

