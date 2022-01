Supermercati ALDI assumono oltre 100 diplomati e laureati

Supermercati ALDI, azienda che rappresenta una realtà di riferimento della Grande Distribuzione a livello internazionale e che offre un ambiente di lavoro sereno e stimolante nel quale ciascun collaboratore può esprimere le proprie potenzialità, assumerà nuovo personale da inserire nei punti vendita in Italia. Le assunzioni sono oltre 100 e riguardano soprattutto Addetti Vendita, che dovranno gestire tutte le attività d’inventario e magazzino, caricare e scaricare la merce per il rifornimento dei reparti, fornire ai clienti un servizio d’eccellenza e rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Impiegati Acquisti, che dovranno ottimizzare gli acquisti, gestire le relazioni con le sedi estere, gestire i database aziendali per gli articoli promozionali food e supportare il team nell’elaborazione di report e presentazioni; Assistenti Direzione, che dovranno elaborare la reportistica e le comunicazioni interne, organizzare viaggi di lavoro in Italia e all’estero, supportare la gestione di progetti e gestire l’agenda e i meeting aziendali; Responsabili di Negozio, che dovranno coordinare il team di filiale, ottimizzare i processi di lavoro nel punto vendita, offrire al cliente una piacevole esperienza d’acquisto, curare ogni attività all’interno del punto vendita e garantire il rispetto delle procedure operative.

Le persone ricercate da ALDI devono essere dinamiche, appassionate, con capacità di lavorare in squadra e di problem solving, esperienza in aziende della GDO, capacità di leadership, relazionali e comunicative, orientamento al cliente, flessibilità operativa, spiccate capacità di pianificazione e di organizzazione.

