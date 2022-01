Tennis, Nadal è leggenda dopo il trionfo agli Australian Open: “Una magia!”

Infinito Rafa Nadal: il tennista spagnolo vince in rimonta l’Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno più di Roger Federer e Novak Djokovic. (leggi qui)

Nadal, che dopo aver battuto Berrettini in semifinale aveva raccontato di aver temuto fino a un mese fa di dover smettere, in finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, in cinque set, dopo aver perso i primi due: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 7-5 il punteggio finale.

Nadal: ‘Una vittoria che resterà per sempre nel cuore’ – “Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e uno dei giorni più emozionanti della mia carriera”: Rafa Nadal, dopo aver vinto con gli Aus Open il suo 21esimo titolo Slam, ha sorriso e pianto, crollando a terra.

Poi, alla premiazione, ha raccontato la sua emozione.

“E’ incredibile che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere – ha ricordato ancora una volta il tennista spagnolo, uscito da un lungo stop per infortunio – Prima di cominciare, avrei detto che questo era il mio ultimo Aus Open: oggi non lo penso, dico solo che farò il mio meglio per tornare anche il prossimo anno”.

“Mai sottovalutare un grande campione”: arrivano da Roger Federer le congratulazioni più calorose per Rafa Nadal, dopo la vittoria agli Aus Open che rappresenta il record di 21 Slam maschili conquistati. A fare i complimenti, via Instagram, anche Novak Djokovic, grande assente dell’edizione 2022 del primo Slam dell’anno dopo lo stop del governo australiano per le regole anti-Covid. (leggi qui)

“C’è stato del tennis eccezionale giocato agli Aus Open – il messaggio del n.1 al mondo, rimasto abbastanza freddo – Congratulazioni alla Barty, congratulazioni a Nadal per il suo 21/o slam, un risultato straordinario: ha prevalso uno spirito combattivo impressionante”.

Di altro tono i complimenti di Federer, al ‘rivale’ ed ‘amico’ Nadal. “Che partita. Al mio amico e grande rivale Rafael Nadal sincere congratulazioni per essere diventato il primo uomo a vincere 21 titoli del Grande Slam in singolo” “Qualche mese fa – prosegue lo svizzero, ancora fermo – stavamo scherzando sul fatto che entrambi fossimo con le stampelle. Incredibile, mai sottovalutare un grande campione”. Federer elogia “l’incredibile etica del lavoro, la dedizione e lo spirito combattivo”, si dice “orgoglioso” di aver condiviso “questa era con te” con un ruolo di reciproco stimolo: “Sono sicuro che hai altri successi davanti a te. Ma per ora, goditi questo”. (Ansa)

