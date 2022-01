Vertiporti e mobilità aerea urbana: accordo Leonardo-AdR per lo sviluppo di “smart hub”

Fiumicino – Leonardo e Aeroporti di Roma hanno siglato una partnership volta allo sviluppo di iniziative congiunte al fine di favorire la transizione in smart hub degli asset aeroportuali gestiti da ADR. Le direttrici dell’accordo riguardano la congiunta progettualità per realizzare soluzioni e servizi nell’ambito della cyber security, in quello dei sistemi di sorveglianza, monitoraggio, comunicazione e supporto alle decisioni dedicati alle infrastrutture critiche e nella mobilità aerea urbana, con particolare riferimento ai requisiti di sviluppo di infrastrutture di terra e controllo del traffico aereo.

La definizione dell’accordo rientra all’interno delle roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato di Leonardo identificate nel piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030, improntato ad una crescita sostenibile di lungo termine, e nella strategia sulla Sostenibilità e Innovazione di ADR orientata a fare sistema con i grandi player nazionali per affrontare le sfide epocali per l’aeroporto e per il Paese.

“Per Leonardo, attore di riferimento nazionale per la sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche, l’accordo con ADR significa unire le distintive competenze di due player di eccellenza – ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – creando una partnership tecnologica con ADR per la trasformazione digitale sicura. Siamo orgogliosi di fornire le nostre soluzioni avanzate nei settori dell’aerospazio, della difesa e della cyber security ad ADR per rafforzare e promuovere l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale degli aeroporti del primo polo aeroportuale italiano”.

“L’intesa firmata con Leonardo – ha evidenziato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma – nasce dalla volontà di due grandi aziende di condividere una visione comune di fare sistema per individuare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci potendo così contribuire al meglio alla transizione sostenibile e digitale del settore dell’aviazione, a beneficio del Paese. Da tempo abbiamo impresso una forte accelerazione su innovazione e digitalizzazione, ambiti nei quali – insieme alla sostenibilità – puntiamo ad essere precursori e ad implementare soluzioni di eccellenza”.

Nella cyber security, dove ADR – gestore del migliore scalo in Europa degli ultimi tre anni – adotta le migliori soluzioni di mercato best in class per garantire nel tempo la costante tutela delle informazioni del sistema aeroportuale e dei passeggeri, la collaborazione con Leonardo permetterà di sviluppare un servizio gestito di raccolta ed elaborazione di informazioni ed eventi, analizzati tramite Artificial Intelligence, che sfrutterà i Security Operation Center (SOC) di Leonardo di Chieti, in Italia, e Bristol, in UK, per individuare i profili di rischio specifici dell’hub aeroportuale. Saranno inoltre implementati servizi di cyber intelligence con l’obiettivo di prevenire eventuali attacchi, comprendendone matrice e caratteristiche, e di verificare il grado di sicurezza delle infrastrutture.

Sfruttando poi la piattaforma Cyber Range di Leonardo, verrà creato un gemello digitale – digital twin – del polo aeroportuale di Roma per simulare attacchi e studiare le opportune modalità di reazione e per formare il personale delle strutture operative.

Riguardo ai sistemi di sorveglianza, monitoraggio, comunicazione e supporto alle decisioni, Leonardo pone al servizio di ADR la piattaforma X-2030, per la raccolta, integrazione e valorizzazione delle informazioni di sicurezza da fonti diversificate e il coordinamento degli interventi, Global Ranger System, applicazione SCADA per il controllo e la supervisione remota delle infrastrutture di trasporto, e la piattaforma web Ganimede, basata sul deep learning per l’analisi di sorgenti video live o registrate.

Infine, nel settore della mobilità aerea urbana, Leonardo e ADR massimizzeranno le sinergie per l’elaborazione di requisiti infrastrutturali e di interfaccia e per lo studio di tematiche inerenti sia il controllo del traffico aereo di terra sia gli aspetti normativi e regolamentari delle operazioni in volo; in questo ambito ADR, che sta partecipando con Leonardo al tavolo nazionale con ENAC per la roadmap nazionale della Urban Air Mobility e Advanced Air Mobility, intende avviare i primi collegamenti a Fiumicino nel 2024 anche in collaborazione con uno dei costruttori più avanzati, e posizionarsi come player internazionale nello sviluppo delle infrastrutture di terra, i cosiddetti vertiporti.

