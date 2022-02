Anziani fragili: a Civitavecchia al via il servizio “Trasporto e Sostegno”

Civitavecchia – L’amministrazione comunale, in collaborazione con le Cooperative Sociali Aga e Alicenova ha avviato il progetto di pronto intervento “Trasporto e Sostegno”. Un’iniziativa integrativa del trasporto sociale cittadino dedicata agli anziani residenti nel Comune di Civitavecchia con difficoltà, anche sporadiche o temporanee, nello spostamento quotidiano.

Il cittadino può prenotare la sua richiesta da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, fino al raggiungimento del numero massimo di posti giornalieri disponibili. Il servizio si propone di migliorare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della città; per l’accompagnamento alle visite mediche e specialistiche; per le visite mediche a congiunti in caso ricoverati in residenze sanitarie assistenziali; per andare in farmacia o a fare la spesa. Il servizio è attivo dal Lunedi al Venerdi. Per informazioni chiamare il numero 3334980845.

“Gli anziani sono una categoria che è stata colpita in ogni modo da questa pandemia. Questo servizio serve a dare ulteriore ascolto a questi cittadini offrendo un servizio reale. Complimenti all’assessore Napoli per aver portato anche questo progetto a termine” ha dichiarato la presidente del consiglio Emanuela Mari.

“Come delegato alla sanità e capogruppo consiliare mi complimento con l’assessore Napoli per la realizzazione di questo progetto in sinergia con una realtà altamente specializzata del territorio” ha dichiarato Massimo Boschini.

“Da lunedì parte ufficialmente questo progetto. Prego di pubblicizzarlo il più possibile anche con il passaparola. Dobbiamo aiutare in tutti i modi queste generazioni che sono un tesoro e una risorsa unica per il territorio” ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli.

