Brignone: “Contraria al vaccino.. l’ho fatto per vincere le Olimpiadi”

Ha fatto un grande lavoro su stessa la Brignone. Le Olimpiadi lo richiedono evidentemente, se alcuni aspetti, che andavano migliorati, potrebbero portarla in cima al podio. Lo ha raccontato l’azzurra, vincitrice di una Coppa del Mondo in supergigante e il bronzo olimpico ottenuto a PyeongChang 2018. A Il Corriere della Sera, Federica ha dichiarato apertamente che vuole vincere a Pechino e che andrò fino in fondo, proprio alla vigilia dell’evento.

Arriva ai Giochi Invernali dopo una stagione strepitosa, in cui ha messo al collo tre ori in Coppa del Mondo, insieme a 19 podi ottenuti in totale (record personale che supera gli altri palmares azzurri) e probabilmente il merito di queste medaglie in bacheca, è proprio grazie, non solo al grande suo talento da sciatrice, ma anche per il lavoro psicologico fatto: “Appena sbagliavo in allenamento mi dicevo che non ce l’avrei mai più fatta.. poi il mio mental coach mi ha aiutata con l’ipnosi”. Metodi che possono aprire strade inconsce insperate. Federica è riuscita a superare le sue difficoltà e a non pensare troppo ai giudizi altrui: “Avevo delle paranoie.. ora è diverso”. E da un appuntamento al suo essere campionessa azzurra. Dice: “Voglio provare a vincere”. E lo dice anche, spiegando che, seppur contraria al vaccino anti Covid, ha ugualmente fatto la profilassi per partecipare alle Olimpiadi della vita: “E’ un evento troppo importante per me, polemiche zero”.

Si è parlato anche dei suoi rapporti poco idilliaci con Sofia Goggia: “Ha detto che i nostri rapporti sono cambiati? Buon per lei – sottolinea la Brignone – per me non lo sono. Siamo due persone con caratteri opposti, si può convivere se c’è rispetto reciproco. Da parte mia è così”. Anche lei ha incoraggiato la Goggia, nel momento del suo infortunio: “E’ una grande atleta, il discorso umano è diverso”.

