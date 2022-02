Carnevale 2022, Pomezia diventa la Città delle Favole

Pomezia – La città di Pomezia ospita quest’anno i personaggi delle favole più amate dai bambini: Aladdin, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e Masha e Orso. In occasione della 46° edizione del Carnevale pometino, le piazze di Pomezia e Torvaianica si illuminano da stasera 1 febbraio fino al prossimo 1 marzo, per accompagnare i più piccoli in questo Carnevale, purtroppo ancora senza carri ed eventi a causa della pandemia in corso.

“Anche quest’anno non potremo organizzare la tradizionale sfilata con carri e gruppi mascherati – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Ma vogliamo ugualmente celebrare la festa più longeva di Pomezia, giunta quest’anno alla 46° edizione, popolando e illuminando piazza Ungheria, piazza Indipendenza e piazza San Benedetto da Norcia con i personaggi delle favole più amate dai bambini, nella speranza che i loro sorrisi possano trasmettere un messaggio di fiducia all’intera comunità”.

“Celebreremo un Carnevale diverso dagli altri, continuando a mantenere alta l’attenzione – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Ringrazio la vice Sindaco e l’Ufficio Cultura per il lavoro costante che portano avanti affinché la Città di Pomezia rimanga viva e bella, a beneficio della cittadinanza e delle attività commerciali. Un ringraziamento speciale a Elisa Baccio e Lorena Melai, studentesse del liceo Picasso, per la realizzazione della grafica del nostro Carnevale”.

