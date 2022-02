E’ morto l’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini

E’ morto Maurizio Zamparini, l’ex presidente del Palermo aveva 80 anni. L’imprenditore è deceduto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna. Zamparini era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero.

Pochi mesi fa, ad ottobre dello scorso anno, Zamparini aveva vissuto u n grave lutto, con la scomparsa del figlio Armando, 23 anni, stroncato da un malore e trovato morto a Londra nella sua camera d’albergo.

Zamparini, imprenditore legato all’edilizia e alla grande distribuzione, nel calcio ha lasciato il segno prima come patron del Venezia e poi come presidente del Palermo. Al suo nome è legata la rinascita del club rosanero: l’avventura cominciata nel 2001-2002 è stata caratterizzata dalla scalata fino alla Serie A e alla qualificazione alla Coppa Uefa prima della progressiva discesa, conclusa con il crollo del club per problemi finanziari e con l’addio di Zamparini al calcio professionistico nel 2019.

Nella sua lunga gestione, Zamparini – diventato anche uno dei più celebri ‘mangia-allenatori’ del calcio italiano – ha avuto il merito di portare in Italia alcuni dei talenti che hanno impreziosito il campionato. Da Edinson Cavani e Amauri fino a Paulo Dybala e Josip Ilicic. (fonte: Adnkronos)