Fiumicino, prorogati i termini per l’iscrizione agli asili comunali: come fare domanda

Fiumicino – “È stato prorogato alle ore 20.00 di venerdì 4 febbraio il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali relative all’anno scolastico 2022/2023″.

A farlo sapere è l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio, che spiega: “Per garantire a tutte le famiglie la possibilità di presentare domanda per l’inserimento presso le materne comunali – spiega l’assessore – abbiamo deciso di prolungare la scadenza inizialmente fissata al 31 gennaio. Ricordo che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo con Spid sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino”.

“Con il nuovo anno scolastico 2022/2023 avremo a disposizione, nel totale, tre sezioni in più a tempo pieno di scuola materna, pari a circa 60 ulteriori posti, distribuiti nelle diverse strutture – conclude Calicchio -. Con il potenziamento dei posti disponibili, che per le scuole comunali sono in tutto 220, ci saranno maggiori possibilità di inserimento, soprattutto per il tempo pieno che è il più richiesto dalle famiglie”.

Per tutte le informazioni, clicca qui.

