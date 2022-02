Fiumicino – Ulteriori passi avanti verso la rimozione della “Franca Real”, la nave fantasma da tempo ormeggiata sulla banchina del Tevere a ridosso del Ponte 2 Giugno. Un relitto d’acciaio, lungo oltre 45 metri, che lo scorso anno, per ben tre volte (leggi qui), ruppe le corde che lo mantenevano ancorato alla riva andandosi anche a schiantare contro il ponte, unico collegamento diretto tra Fiumicino e Isola Sacra (leggi qui).

E a poco meno di un anno dalla messa in sicurezza (ovvero dal posizionamento di sei tubolari a otto metri di profondità che impediscono al relitto di muoversi ancora) la “Franca Real” viene depennata dal registro delle imbarcazioni, come si legge nell’avviso pubblicato dalla Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, la cui sede è a pochi metri dal relitto.

L’imbarcazione, si legge nel documento firmato dal Comandante Giuseppe Strano, “sarà cancellata dal Registro Navi Diporto tenuto dalla Capitaneria di Porto di Roma per demolizione ex art. 21 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.

La Guardia Costiera, “invita chiunque sia in grado di farlo, a comunicare, alla Capitaneria di Porto di Roma, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dall’affissione all’albo del presente avviso, ogni eventuale notizia relativa alla nave da diporto in parola suffragandola con dati di fatto concreti e controllabili”, si legge ancora nel documento. Che così si conclude: “Trascorsi i termini stabiliti dall’articolo 160 del Codice della Navigazione, la Capitaneria di Porto di Roma redigerà il decreto di cancellazione dal R.N.D.”.

Tra sessanta giorni, dunque, dovrebbero iniziare le operazioni di smaltimento. Operazioni che la Guardia Costiera, grazie a un accordo di collaborazione tra diversi enti, coordina già da tempo proprio per la rimozione e lo smaltimento dei relitti presenti sulle rive del Tevere, e conseguentemente, ripristinare i più consoni standard di salvaguardia, di decoro ambientale e di possibilità di fruizione dello storico fiume che bagna la Capitale da parte della collettività. (leggi qui).

