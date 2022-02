Il Papa e le suore ridotte a colf: “Ribellatevi, lottate se trattate ingiustamente”

Città del Vaticano – Dal Papa arriva il “grazie” alle “donne religiose e alle donne consacrate” per “la loro missione e il loro coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo”. Le parole del Pontefice arrivano nell’ormai tradizionale intenzione di preghiera per il mese di febbraio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema: Religiose e consacrate.

“Le invito a lottare quando, in alcuni casi, vengono trattate ingiustamente, anche all’interno della Chiesa; quando il loro servizio, che è tanto grande, viene ridotto a servitù. E a volte da uomini di Chiesa. Non si scoraggino – ammonisce Francesco -. Continuino a far conoscere la bontà di Dio attraverso le opere apostoliche che compiono. Ma soprattutto attraverso la testimonianza di consacrazione”.

“Questo mese pregheremo in modo speciale per le donne religiose e le donne consacrate. Che cosa sarebbe la Chiesa senza le religiose e le laiche consacrate? Non si può capire la Chiesa senza di loro”, sottolinea il Papa. “Esorto tutte le consacrate a discernere e a scegliere ciò che è bene per la loro missione di fronte alle sfide del mondo che stiamo vivendo. Le esorto a continuare a lavorare e a operare con i poveri, con gli emarginati, con tutti coloro che sono schiavizzati dai trafficanti; in particolare, chiedo loro di concentrarsi su questo. E preghiamo affinché possano mostrare la bellezza dell’amore e della compassione di Dio come catechiste, teologhe, accompagnatrici spirituali”, conclude.

