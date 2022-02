Impianto di compost Ama a Maccarese, Baccini: “E’ vecchio, va spostato e ammodernato”

Fiumicino – “Maccarese non può più tollerare il peso di un impianto di compost di vecchia generazione che ormai è solo un ostacolo per la viabilità e per la qualità della vita dei cittadini. Viste le possibilità offerte dal Pnrr sarà necessario che le Amministrazioni si attivino per spostare questo vecchio impianto e costruirne uno di nuova generazione, tecnologicamente avanzato che sappia essere una risorsa per il territorio”. A dirlo è il consigliere di opposizione Mario Baccini, che nella conferenza dei Capigruppo ha ribadito la necessità e l’urgenza di spostare l’impianto compost dell’Ama di Maccarese utilizzando fondi statali per adeguare le tecnologie e migliorare la qualità della vita del territorio.

