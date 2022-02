Ladispoli, il Centro d’Arte e Cultura sarà intitolato al maestro Paolo De Caro

Ladispoli – “Il Centro di Arte e Cultura sarà intitolato all’artista Paolo De Caro, nostro concittadino scomparso due anni fa. Paolo De Caro è stato un pittore di immenso talento, che ha contribuito ad elevare l’immagine di Ladispoli a livello internazionale. Sarà ricordato per essere stato, tra le altre cose, il pittore ufficiale di Padre Pio”.

A dare l’annuncio è stato il sindaco Alessandro Grando in occasione della mostra “Caravaggio sconosciuto”, che sabato scorso ha ottenuto un grande successo di pubblico proprio nel Centro di Arte e Cultura.

“Nei prossimi giorni – prosegue Grando – approveremo tutti gli atti burocratici per intitolare la struttura al Maestro De Caro, un atto doveroso nei confronti di un artista che ci ha lasciato dei veri e propri capolavori. La cerimonia di intitolazione si svolgerà nelle prossime settimane, unitamente ad una mostra di quadri realizzati dal Maestro”.

