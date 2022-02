Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che accompagnerà la discesa di un nucleo di aria fredda sull’Italia lunedì, sarà ancora in grado di portare instabilità e soprattutto venti molto forti nella giornata di martedì. Le zone più esposte ai fenomeni che potranno essere anche a carattere di rovescio o di temporale e nevosi in Appennino fino a quote collinari saranno soprattutto l’estremo Sud, quindi Sicilia, Calabria e Puglia ma in parte anche l’Appennino campano lucano e a tratti il medio Adriatico, in particolare l’Abruzzo. Il resto della Penisola, eccetto le zone alpine di confine che vedranno ancora qualche nevicata, sarà in condizioni di maggiore stabilità ma non senza venti ancora forti soprattutto sulla Sardegna e mareggiate. Il contesto climatico sarà più freddo per le regioni del Sud e del medio Adriatico mentre altrove assisteremo a un lieve recupero delle temperature. Nella giornata di mercoledì il recupero anticiclonico sarà completo con condizioni di stabilità su tutta la Penisola salvo ancora qualche debole nevicata sulle Alpi di confine.

METEO MARTEDÌ 01 FEBBRAIO. Nord, ancora qualche nevicata sulle Alpi confinali, più diffusa la sera. Tempo soleggiato sul resto del territorio con al più qualche velatura. Centro, variabilità e locale instabilità tra Marche e Abruzzo ma con fenomeni nel complesso isolati e brevi, più probabili a ridosso dell’Appennino abruzzese e nevosi dai 500-700m. Soleggiato sulle altre zone peninsulari e in Sardegna. Sud, ancora rovesci e locali temporali tra Salento, Calabria, nord Sicilia con neve dagli 800-1000m, locale instabilità anche su Molise, Appennino campano e Basilicata con qualche pioggia o nevicata dai 700m. Migliora la sera. Temperature in ulteriore lieve calo al Sud. Venti, forti dai quadranti settentrionali con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: la perturbazione del giorno precedente si allontana rapidamente verso Est. Torna a dominare il sole su Toscana, Umbria e Lazio salvo residue note instabili sul basso Lazio, sull’Appennino Umbro-Laziale e Frusinate durante la notte, qui con fiocchi di neve anche sotto i 1000m. Dal pomeriggio soleggiato ovunque salvo qualche nuovo fugace rovescio non escluso sui Sibillini e Appennino Laziale. Temperature in calo nelle minime, massime in aumento. Venti settentrionali a tratti rafficati, forti sino a tardo pomeriggio su Lazio e Umbria, poi in graduale attenuazione serale. Mare mosso o molto mosso, agitato al largo e sul Pontino.

Commento del previsore Lazio

Lunedì rapida perturbazione in transito su Toscana, Umbria e Lazio, con delle precipitazioni sparse in genere deboli dalle coste verso l’entroterra, che assumeranno carattere nevoso sin sotto i 900m nella notte su martedì su amatriciano e appennino umbro-marchigiano, quando tuttavia subentrerà un successivo miglioramento. Qualche rovescio più incisivo potrà interessare in serata l’Appennino umbro-laziale e in generale il basso Lazio. Generale rinforzo della ventilazione prima occidentale poi settentrionale. Giorni successivi caratterizzati da prevalente soleggiamento e nuove gelate a valle quando attenuerà il vento.

(Fonte: 3B Meteo)