Fiumicino – “L’apertura del tratto Anas su via Pompeati Luchini (leggi qui) è una vittoria per tutti i cittadini di Aranova: finalmente per tornare a casa non dovranno più percorrere inutili chilometri in più”. Lo dichiarano, in una nota stampa, Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino ed Emilio Erriu vice coordinatore di Forza Italia Fiumicino.

“I residenti, infatti, – spiegano il Capogruppo e il vice coordinatore – hanno avuto enormi difficoltà e disagi con la chiusura di quel tratto, perché per entrare ad Aranova dall’Aurelia erano costretti ad arrivare a Torrimpietra per poi tornare indietro. Oggi tutto questo sarà solo un lontano ricordo: basterà uscire a Testa di Lepre, percorrere via Pompeati Luchini e raggiungere le proprie case. Si tratta di una richiesta che la cittadinanza avanzava da anni. In tutto questo tempo ci siamo battuti al financo delle associazioni per la realizzazione di questa opera e oggi ne vediamo i risultati”.

“L’intervento non è ancora del tutto completo, ma rappresenta comunque un grande traguardo – concludono Coronas ed Erriu -. Un importante risultato per la località e i cittadini che grazie ad Anas potranno quasi tornare alla normale viabilità. Un ringraziamento va anche alle associazioni e comitati cittadini che con il loro sprone hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.

