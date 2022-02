Aranova, Caroccia: “Al via la messa in sicurezza di via Ovodda”

Fiumicino – “A novembre vi avevo comunicato la disponibilità dei fondi destinati a interventi di risanamento di diverse strade del territorio. Tra queste avevo subito menzionato via Ovodda ad Aranova, dove si era tenuta tempo fa, un’assemblea tra residenti e consiglieri. A dichiararlo in una nota stampa, è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“In quella sede, – spiega l’Assessore – l’Amministrazione si è presa l’impegno di intervenire sul manto stradale fortemente compromesso ed ora sta rispettando quell’impegno. Nell’immediato ci sarà la messa in sicurezza dei chiusini, per poi proseguire in primavera con tutti i lavori di asfaltatura del manto stradale, la linea meteorica e, non meno importante, l’illuminazione pubblica”.

“Verrà poi realizzato un tubo drenante su via Ovada che si attesterà su via Sarule per poi confluire nel canale,- conclude Caroccia – e nel percorso del suddetto scavo sarà inserita la canalizzazione e i plinti per alloggiare l’illuminazione pubblica sulle vie, ottimizzando il progetto”.

