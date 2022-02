Ardea, rottweiler spaventa il quartiere: parte la petizione

Ardea – Gira da mesi per le vie del consorzio di Colle Romito e spaventa i cittadini e i loro animali domestici. Si tratta di un rottweiler che esce spesso dal cancello della sua abitazione e girovaga incontrollato per strada.

L’animale, secondo le testimonianze degli abitanti, avrebbe aggredito persone, gatti e altri cani. Stavolta però i residenti si sono organizzati e hanno dato il via a una raccolta firme per “il sequestro del cane” dandosi appuntamento domenica 30 gennaio al parco Manzù nel consorzio.

“Bisogna fare qualcosa”, “siamo esasperati”, “è pericoloso anche per i bambini che giocano nei parchi”, “è il terrore del consorzio”, dicono i cittadini spaventati. Il presidente del consorzio Romano Catini, contattato da ilfaroonline.it, ha fatto sapere che si è già attivato da tempo tramite il legale del consorzio stesso per denunciare la situazione alla Asl Roma 6, al comando della Polizia Locale di Ardea e alle guardie zoofile ambientali Norsaa.

Nella segnalazione è stata comunicata l’omessa custodia del cane che, per la legge si tratta di un illecito amministrativo punibile con una sanzione che può arrivare fino a 258 euro. Se però dall’omessa custodia scaturisce un danno per i passanti, potrebbe scattare una responsabilità penale per lesioni personali colpose.

Nonostante la denuncia e la petizione nessuno è ancora intervenuto e le persone continuano ad avere paura di incontrare “il terrore del consorzio” quando escono per una passeggiata al parco con il proprio amico a quattro zampe o con la propria famiglia.

