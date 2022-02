Comune di Ventotene commissariato, Matrone: “Vi spiego perché mi sono dimesso”

Ventotene – Emergono diversi aspetti nella gestione amministrativa che hanno portato alle dimissioni dei 6 consiglieri di Ventotene (leggi qui). In particolare la posizione assunta da uno dei due consiglieri di maggioranza, Umberto Matrone, il quale non ha sottoscritto il documento sul quale hanno apposto la firma gli altri 5 consiglieri, ma ha preferito scrivere di proprio pugno la lettera di dimissioni specificando quali sono state le ragioni che lo hanno indotto a questa scelta.

“Purtroppo – ha esordino – devo prendere atto della grave crisi in cui versa la nostra amministrazione… siamo giunti a una totale assenza di confronto all’interno della maggioranza e in Consiglio comunale”.

Una nota lunga e chiarificatrice al termine della quale l’ex esponente di maggioranza evidenzia: “Ritengo che in questo momento sia indispensabile fare un passo indietro per consentire una ripresa del dialogo perché è l’unica condizione possibile per affrontare la sfida di una crescita occupazionale ed economica sostenibile del contrasto allo spopolamento, della formazione scolastica della cura e della tutela della salute”.

Ma a parte il documento ufficiale Matrone ha scelto di rilasciare un breve intervista a ilfaroonline.it spiegando: “E’ stato solo dopo un periodo lunghissimo e travagliato che ho preso questa decisione. Un atto che non vuole essere niente di personale contro gli amici e compagni di maggioranza. Ho voluto solo esprimere la mia contrarietà al metodo di gestione, ben lontano da quella che è la mia idea”.

“La nostra – sottolinea Matrone con forza – è una piccola comunità, paragonabile a un ‘condominio’ e ha bisogno di riappacificarsi. Si tratta di un territorio con troppe fratture che vanno rimarginate. Insieme a questo governo non abbiamo fatto nulla per creare quell’unità alla quale Ventotene deve aspirare. L’isola deve essere diretta verso la soluzione di contraddizioni e contrasti per creare il senso di appartenenza a un’unica realtà che deve essere diretta verso la costruzione del futuro soprattutto a tutela delle nuove generazioni”.

L’ex componente della maggioranza conclude evidenziando che “per quanto non intendo ricandidarmi ma scenderò in campo per aiutare questo processo con tutte le mie forze, con chiunque ci sia, senza distinzioni politiche. La prossima compagine governativa, almeno nelle mie aspirazioni, deve esser composta da facce nuove, soprattutto giovani”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ventotene

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ventotene, clicca su questo link.