Covid, a Fiumicino 127 nuovi casi e 143 guariti: il bollettino del 2 febbraio

Fiumicino – “Secondo il report della Asl Roma 3, in questo momento il totale dei positivi sul nostro territorio è pari a 852 persone”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato contiamo 127 nuovi casi e 143 guariti – spiega il sindaco -. L’età media continua ad abbassarsi ed è pari a 33 anni, mentre il rapporto con la popolazione è di 1.04. Il 73% del totale dei positivi si concentra, ancora, tra Isola Sacra e Fiumicino dopo le quali troviamo Focene con il 7% e Parco Leonardo con il 5%”.

“Possiamo leggere questi numeri con cauto ottimismo – conclude Montino -, ma ricordo a tutte e tutti che continuano ad essere numeri importanti. Sottolineo ancora una volta che il vaccino resta fondamentale. I dati dell’assessorato alla Salute dicono che, rispetto al 2 febbraio dello scorso anno, in tutta la Regione oggi ci sono 247 ricoveri in meno in area medica, 93 in meno in terapia intensiva e 26 decessi in meno. E questo è merito della campagna vaccinale. Quindi ribadisco l’appello a vaccinarsi a chi non lo avesse ancora fatto e a prenotare la terza dose per chi avesse superato i 120 giorni dalla seconda (o dalla prima, nel caso del vaccino Johnson&Johnson)”.

