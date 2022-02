Edilizia agevolata, la Pisana revoca i fondi alle imprese inadempienti

La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 02 febbraio 2022, la revoca dei finanziamenti alle cooperative edilizie “Polizia Locale ARVU IV” e “Polizia Locale ARVU X” per la realizzazione di un totale di 30 alloggi nel Comune di Roma. La decadenza del contributo, pari complessivamente 660.000 euro, è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti da parte delle imprese, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione. Le due società, infatti, risultano cancellate dal Registro delle Imprese e vengono di conseguenza eliminate dalla graduatoria dei beneficiari dei fondi regionali.

“In questi anni abbiamo già revocato i finanziamenti regionali a 16 cooperative edili, che non hanno rispettato gli adempimenti normativi,– dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio. per salvaguardare gli interessi di centinaia di cittadini che hanno investito nell’acquisto di una casa. L’Amministrazione regionale ha aperto una nuova stagione per il diritto all’abitare: da una parte la revoca dei contributi alle ditte inadempienti e dall’altra lo stanziamento di 56 milioni di euro per il completamento delle opere pubbliche nei Piani di zona con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle periferie di Roma”.

