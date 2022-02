Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice depressionario che martedì ha raggiunto lo Ionio, alimentato da una discesa di correnti fredde dal Nord Europa, comincerà a spostarsi verso la Grecia e il Mediterraneo orientale a metà settimana, mentre da ovest l’anticiclone atlantico tornerà a riconquistare il terreno perso in avvio di settimana espandendosi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il passaggio del fronte di oggi, martedì, sulle nostre regioni meridionali sarà seguito da un miglioramento mercoledì sulle regioni meridionali, con il bel tempo che prevarrà su gran parte d’Italia, Solo i settori alpini di confini rimarranno parzialmente esposti a residui flussi nordoccidentali responsabili di addensamenti e locali deboli nevicate, e una lieve variabilità è attesa in serata anche su parte del Sud. Tra giovedì e venerdì all’interno dell’anticiclone inizieranno a muoversi correnti occidentali umide, responsabili di un aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche, foriere anche di qualche pioggia per l’avvicinamento di un debole fronte in scorrimento lungo il bordo superiore dell’anticiclone, ma le temperature torneranno ad aumentare su tutta Italia.

METEO MERCOLEDI’ 02 FEBBRAIO. Sarà una giornata di bel tempo un po’ su tutta Italia con cieli in gran parte sereni, salvo qualche addensamento in più verso sera su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia nordorientale, senza fenomeni di rilievo. Un po’ di nubi in più si avranno lungo le Alpi confinali con qualche debole nevicata oltre i 1200m circa, tendente ad attenuarsi in serata. I venti soffieranno ancora tesi dai quadranti nordoccidentali, anche forti intorno alle isole maggiori e sullo Ionio. Temperature in aumento, soprattutto al Nord dove si potranno toccare punte di 16/18°C sui settori centro-occidentali.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Condizioni atmosferiche ampiamente assolate su Toscana, Umbria e Lazio, seppur con locali foschie a valle tra notte e mattino. Diffuse ed estese gelate o brinate con temperature minime sotto lo zero su medio-basse colline e pianure. Tuttavia le massime saranno in netto aumento a tutte le quote con punte di oltre 13-15°C. Venti da deboli a moderati tra Ovest e Nordovest, con raffiche serali sulle coste. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì soleggiato con temperature massime in rialzo, temperature minime all’alba molto fredde specie nell’entroterra e fondovalle appenninici, qui con gelate diffuse. Giovedì tra sole, qualche nube di passaggio e locali foschie a valle; nuvolosità in aumento a partire dalla Toscana Nord-Occidentale con primi possibili spunti piovosi nelle ultimissime ore della giornata. Venti in rotazione dai quadranti Sud. Nubi diffuse tra venerdì e sabato con possibili tratti di deboli precipitazioni; minime in aumento. Nei giorni successivi si ripristinano condizioni anticicloniche con temperature massime in aumento.

(Fonte 3B Meteo)