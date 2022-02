Sabaudia, a via Sant’Isidoro partiti i lavori di manutenzione straordinaria

Sabaudia – Viabilità e sicurezza stradale si confermano al centro della programmazione degli interventi voluti dall’Amministrazione comunale nelle zone centrali e periferiche della città di Sabaudia. Proprio nell’ambito di tale pianificazione, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria di via Sant’Isidoro a cui, a breve, si aggiungeranno quelli inerenti Strada Palazzo e la sistemazione di via Portosello, nel tratto compreso tra via Migliara 46 e via Migliara 49.

Per l’esecuzione delle opere in via Sant’Isidoro, con un investimento totale di oltre 270mila euro di cui 217mila inseriti del Piano degli investimenti dal Commissario delegato all’emergenza, è stata necessaria l’approvazione di un accordo con il Comune di Terracina che ha competenza su alcuni tratti dell’arteria. In particolare gli interventi riguardano l’ampliamento e la sistemazione del manto stradale, la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la carreggiata e verticale in prossimità dei ponti di accesso alle abitazioni, l’installazione del guardrail e il potenziamento del sistema di illuminazione con due nuovi punti luce a led.

“Ancora opere in arrivo per il territorio comunale, in osservanza agli obiettivi del mandato elettorale e con particolare riferimento alle periferie urbane. Su via Sant’Isidoro i lavori erano oramai improcrastinabili per lo stato di usura determinato dagli anni e aggravato dopo gli eventi calamitosi del novembre 2018 che, provocando il cedimento della Pontina al km 97.700, hanno reso obbligatorio la deviazione dei mezzi sulla summenzionata strada, con una importante intensificazione del traffico”, il commento del consigliere con delega i lavori pubblici, Sandro Dapit.

Per tutta la durata degli interventi, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con esclusione dei giorni festivi, vige il senso unico alternato lungo l’intero tratto, dall’incrocio con via Migliara 56 all’incrocio con la S.S. 148 Pontina.

