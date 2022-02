Svincolo Anas per Aranova, Severini: “Traguardo importante. Finalmente ascoltate le esigenze della cittadinanza”

Fiumicino – “Oggi è un giorno importante, finalmente finisce l’incubo per i cittadini di Aranova: questa mattina, 02 febbraio 2022, è stato aperto il tratto provvisorio di via Arturo Pompeati Luchini. I residenti potranno dire basta ai 12 chilometri che erano costretti a percorre per tornare a casa, facendo un giro assurdo che non era più sopportabile”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Da oggi – spiega il Capogruppo – il tragitto sarà semplificato: chi arriva da Roma dovrà percorrere l’Aurelia, uscire al bivio di Testa di Lepre, percorrere via Pompeati Luchini per poi entrare ad Aranova. Solo il tratto interessato dai lavori di Anas è a senso unico di marcia, a salire. Mentre il resto del percorso, sia in entrata che in uscita, è a doppio senso. Un traguardo importante quello di oggi, con cui si è riusciti a ricollegare via Fraccaroli e le attività commerciali con il comprensorio abitato di Aranova.

Questa richiesta era stata fatta a gran voce dalla cittadinanza e noi non abbiamo mai smesso di batterci per vederla realizzata. Forse per qualcuno si trattava di un intervento superfluo che non serviva fare adesso, ma per noi era fondamentale dare una risposta immediata alla collettività. Aspettavamo l’apertura del tratto prima di Natale, purtroppo il maltempo non l’ha reso possibile”. ”

“L’importante è averlo fatto, anche se con un po’ di ritardo – conclude Severini -. Ringraziamo l’Anas per essersi resa disponibile a fare questo intervento e per il lavoro svolto e il Sindaco per essersi attivato su quelle che erano le richieste che venivano dal territorio”.

