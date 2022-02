Terracina, in giro di notte con un machete di 60 cm nascosto nell’auto

Terracina – Qualche giorno fa i Carabinieri di Terracina, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno proceduto al controllo di un’auto in transito, una Mercedes Glk.

A indurre i militari a svolgere un accertamento più attento è stato l’atteggiamento del conducente.

Nel corso della perquisizione prima personale poi all’interno della vettura gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto un machete in acciaio di 60 centimetri che veniva sottoposto a sequestro. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, invece, è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

