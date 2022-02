Trading online: consigli utili per cominciare ad investire

La conferma di internet, dopo il suo avvento, nonché il suo continuo mutare nel corso della storia, hanno fatto sì che diventasse uno strumento sempre più utile non solo per le questioni legate alla vita quotidiana ma anche per operazioni come gli investimenti. Tra quelli maggiormente apprezzati troviamo senza dubbio quelli legati al trading online. È un’attività sempre più diffusa, a tal punto che si è potuti assistere ad un vero e proprio boom di piattaforme e siti dedicati. Ma andiamo con ordine.

Trading online: informazioni base

L’attività di trading online non è altro che un’attività di vendita e acquisto di strumenti finanziari. Questi possono essere, azioni, valute e quant’altro: tutto quello che viene presentato con un valore in borsa e che quindi può essere quotato. Chi decide di investire nel trading online non fa altro che investire sulle oscillazioni di prezzo che si verificano durante le sessioni di borsa. Il trader può trarre profitto in questo modo.

Parlando di trading online, nello specifico, va detto che generalmente non si vengono o comprano beni materiali ma ci si dovrà basare sulla borsa. Di seguito verranno chiariti alcuni aspetti essenziali sull’argomento.

Cos’è la borsa?

Avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta nella vita di borsa, in riferimento ai movimenti di denaro e investimenti. La borsa non è altro che un luogo in cui si svolgono le attività dei trader, degli investitori. In passato si trattava di luoghi fisici, oggi invece parliamo di luoghi virtuali: difatti, è la base del concetto di trading online. Qui avvengono le contrattazioni, senza spostamenti fisici. La rete, inoltre, ha facilitato ulteriormente l’attività: oggi per esempio è possibile fruire di piattaforme apposite per il trading, direttamente tramite un tablet o uno smartphone.

Trading online: com’è strutturato oggi

Come ogni altra forma di investimento, anche il trading ha mutato la sua forma nel corso degli anni. Oggi potremmo dire che il trading online è totalmente in digitale o comunque in forma elettronica e che si basi su alcune categorie ben precise, ovvero: materie prime, valute, azioni e obbligazioni. Vediamo nel dettaglio.

Materie prime : non sono altro che il fulcro di mercati che vengono sfruttati in prevalenza dalle industrie per produrli. Si tratta di beni che poi vengono utilizzati dai consumatori: per esempio, il petrolio, il gaso e tanto altro;

: non sono altro che il fulcro di mercati che vengono sfruttati in prevalenza dalle industrie per produrli. Si tratta di beni che poi vengono utilizzati dai consumatori: per esempio, il petrolio, il gaso e tanto altro; Valute : spesso chiamate “Forex”, queste sono probabilmente le principali protagoniste di investimenti in trading. Il mercato valutario è quello che pone al centro non un bene effettivo, ma il mezzo per raggiungere lo stesso, per comprarlo. Più semplicemente, si compra e si vende del denaro. L’attività è legata all’acquisto di un certo tipo di moneta, con un altro tipo di moneta: acquistiamo dollari, pagando in euro, per esempio. Come si guadagna? Tramite il cambio di valuta. È uno dei mercati più attivi al mondo e tra i più apprezzati dagli investitori.

: spesso chiamate “Forex”, queste sono probabilmente le principali protagoniste di investimenti in trading. Il mercato valutario è quello che pone al centro non un bene effettivo, ma il mezzo per raggiungere lo stesso, per comprarlo. Più semplicemente, si compra e si vende del denaro. L’attività è legata all’acquisto di un certo tipo di moneta, con un altro tipo di moneta: acquistiamo dollari, pagando in euro, per esempio. Come si guadagna? Tramite il cambio di valuta. È uno dei mercati più attivi al mondo e tra i più apprezzati dagli investitori. Azioni : Le “equities” sono legate, invece, a mercati che scambiano quote di capitale di rischio. Difatti, viene preso in considerazione solo il capitale fornito da una determinata azienda, utile a farla funzione in maniera adeguata. In questo caso, gli investitori sono concretati sulle azioni dell’azienda: il mercato finanziario si basa principalmente sulle azioni.

: Le “equities” sono legate, invece, a mercati che scambiano quote di capitale di rischio. Difatti, viene preso in considerazione solo il capitale fornito da una determinata azienda, utile a farla funzione in maniera adeguata. In questo caso, gli investitori sono concretati sulle azioni dell’azienda: il mercato finanziario si basa principalmente sulle azioni. Obbligazioni: Il mercato obbligazionario è il tipo di mercato caratterizzato da tassi di interesse, i quali vengono applicati ai prestiti tra società, che siano private o statali, o addirittura interi Stati. Per esser più chiari, si tratta del tasso di interesse che è presente nel momento in cui vengono acquistate o vendute obbligazioni: questo stesso determina il valore dell’obbligazione. Più è alto l’interesse, più sarà basso il prezzo dell’obbligazione.

Quanto è importante scegliere la giusta piattaforma?

Quando si investe online, specialmente nel trading online, è essenziale scegliere al meglio il “mezzo” da utilizzare. Parliamo della piattaforma. Questo è il tramite attraverso cui effettuare le operazioni volte a questo scopo. Per scegliere la miglior piattaforma, o meglio quella che più si addica alle nostre esigenze, è sicuramente utile informarsi a dovere prima: questo significa avere ben chiare le funzioni e tutte le operazioni possibili, oltre che costi di gestione e commissioni.

Una delle cose che non tutti forse sanno è che esistono delle piattaforme trading online demo: si tratta non altro che di piattaforme che consentono, prima di sborsare qualsiasi cifra, di testare tutte le funzioni disponibili, in una sorta di versione dimostrativa. In questa maniera, l’utente prima di spendere del denaro reale può comprendere se quella piattaforma faccia al caso suo oppure no. Le piattaforme di trading online demo gratis sono ormai molto diffuse tipo eToro una delle piattaforme più utilizzate ed apprezzate

Detto questo, servirsi di internet per scegliere la migliore piattaforma non è una cattiva idea. D’altronde, come tanti altri servizi, si tratta di qualcosa di soggetto alle recensioni: queste possono essere indicative ed utili. Non è l’unica cosa di cui tener conto, però. Per esempio, nella scelta, è determinante considerare la semplicità di linguaggio: le piattaforme, oggi, tendono sempre di più a garantire un linguaggio facile, rapido ed intuitivo per l’utente. Non sempre, però, il primo approccio è semplice (ecco allora che il trading online demo assume ancor più importanza). Per entrare in confidenza con la piattaforma in alcuni casi è possibile impiegare diverso tempo.

Teniamo, poi, sempre conto delle esigenze soggettive, personali, e delle nostre conoscenze. Come già anticipato, non esiste la piattaforma di trading migliore in assoluto, ma ci sono delle piattaforme che possono essere più utili e facili da utilizzare per alcuni utenti anziché altri. Se ci stiamo approcciando appena a questo tipo di investimenti, per esempio, possiamo anche pensare di optare per una piattaforma di trading online basica, non troppo articolata. Qualora, invece, avessimo già dimestichezza con l’argomento, allora potremmo affidarci ad un prodotto molto più articolato e complesso.

A prescindere da questi discorsi, è sicuramente consigliabile ricordare che il trading online non è un’attività il cui accesso è appannaggio totale di utenti con titoli o conoscenze molto particolari, anzi. Il mercato è così sviluppato e di grande successo proprio perché è abbastanza intuitivo.

