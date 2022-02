Vincoli a Isola Sacra, Baccini: “Basta parole, o li tolgono subito o li toglieremo noi”

Fiumicino – “Nella rubrica Appunti di viaggio de ilfaroonline.it, il direttore Perfetti analizza un problema serio (leggi qui) che da anni cerca una soluzione più volte promessa da questa Amministrazione: la revisione dei vincoli sul territorio. Un tema su cui più volte si sono espressi, chiedendo sostegno, Fabrizio Pagliuca e il Comitato spontaneo di Isola Sacra”.

A parlare è Mario Baccini, coordinatore del centrodestra di Fiumicino in merito alla questione dei vincoli, aggiungendo: “I vincoli che insistono sul piano urbanistico di Isola Sacra sono ormai una spina nel fianco sia per i possessori dei terreni, che pagano da anni per l’edificabilità che non possono attuare, sia per la cittadinanza che dovrebbe aver già visto realizzati parchi, piazze e luoghi pubblici su quelle aree su cui il comune ha acquisito il diritto secondo il piano urbanistico, ma tutto questo non avviene per le lungaggini politiche e burocratiche che, contrariamente ad altre zone di Fiumicino, tengono isola sacra ostaggio di promesse elettorali”.

“Siamo stanchi di correre dietro ai miraggi e alle promesse del vicesindaco che da cinque anni continua a imbonire i cittadini dagli schermi tv o sui social. Se questa amministrazione non realizza, ci penseremo noi al prossimo mandato“, conclude.

