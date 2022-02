Ardea. Dipendente senza Green pass e mascherina: “Sono no-vax”. Multa e bar chiuso

Ardea – Nel corso dell’attività per il controllo amministrativo, le forze dell’ordine sono intervenute in un bar di viale Nuova Florida, ad Ardea, dove una dipendente non osservava nessuna delle regole anti-Covid previste dalla legge. La donna, infatti, era al banco sprovvista di mascherina e senza Green pass.

“Sono no-vax”, la risposta della dipendete, che è stata quindi multata assieme a una cliente che si è rifiutata anch’essa di indossare la mascherina. E all’atto della notifica della dovuta sospensione dell’attività per 5 giorni, come previsto dalla legge, la dipendete ha richiesto l’intervento dei carabinieri ma, con sorpresa, al loro arrivo dopo qualche breve scambio di parole, la donna si è barricata all’interno del bar impedendo di fatto l’operato degli agenti.

Solo dopo un’ora e mezzo, la donna si è decida ad aprire ma ciò non è bastato ad evitare di essere deferita alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

