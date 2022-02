Fiumicino si riappropria del luogo simbolo dello sport in città: il Palafersini

Fiumicino – “Un progetto di circa 5 milioni di euro quello per il quale il Comune di Fiumicino ha già ottenuto dal Ministero dell’Interno, con l’aggiudicazione del bando ‘Contributi ai comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana’, i fondi necessari alla completa ristrutturazione e ampliamento di quello che sarà il punto di riferimento per i nostri giovani.” Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Un progetto di straordinaria importanza per la città e per i nostri ragazzi, che trovano nello sport la strada migliore per la loro crescita anche sotto il profilo umano – dichiarano i Presidenti delle commissioni LLPP e scuole Paola Meloni e Ciro Sannnino – un vero punto di riferimento di qualità, anche e soprattutto per il rilancio di Fiumicino nel palcoscenico dei grandi eventi sportivi. Siamo davvero soddisfatti del grandissimo lavoro svolto come Amministrazione, in direzione dei giovani e del loro futuro”.

“La ristrutturazione e la messa a norma del Palafersini era un’opera attesa dai cittadini – dichiara il Sindaco Esterino Montino – e ringrazio di cuore gli uffici dei Lavori Pubblici per l’impegno e i risultati ottenuti. Il 2022 ci vedrà ancora crescere come città e diventare sempre più attrattivi e ospitali”.

