Fiumicino, una tensostruttura per proteggere la Liburna: la Regione dà l’ok

Fiumicino – Reperire le risorse per finanziare l’acquisto e il posizionamento, in accordo con il Comune di Fiumicino, di una tensostruttura che protegga la Liburna, la famosa scultura del maestro Carmosini che riproduce un’antica nave da guerra romana delle esatte dimensioni, e permetta la conclusione dell’opera in tutta sicurezza. Lo prevede un ordine del giorno della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, sottoscritto dai colleghi Bonafoni e Ciani, approvato oggi dal Consiglio Regionale del Lazio.

“Questo capolavoro – spiega Michela Califano –, studiato da moltissimi ricercatori italiani e stranieri, oltre a rappresentare un’importante testimonianza storica può rappresentare un volano turistico e un simbolo per la città di Fiumicino, che ospita il Museo delle Navi e i porti imperiali di Claudio e Traiano. Nei mesi scorsi, insieme al Comune di Fiumicino su impulso dell’associazione Saifo, abbiamo stanziato dei fondi per permettere al maestro Carmosini di terminare la nave. Oggi, grazie a questo ordine del giorno, proviamo a fare qualcosa di più chiedendo al Presidente Zingaretti e alla giunta regionale un ulteriore stanziamento per tutelare questa importantissima opera d’arte“.

