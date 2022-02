Gemellaggi a Sabaudia, l’Amministrazione istituisce l’albo delle Famiglie Ospitanti

Sabaudia – L’Amministrazione comunale promuove l’integrazione e lo scambio culturale attraverso la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro e l’adesione ai programmi comunitari a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e alle annesse attività di mobilità europea.

Alla luce di ciò, in attuazione del regolamento del Comitato per i Gemellaggi e della programmazione di attività dello stesso, il Comune di Sabaudia ha ufficialmente istituito l’albo delle Famiglie Ospitanti al quale è possibile aderire mediante l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune raggiungibile al seguente link (https://shortest.link/2FG0) ove è possibile anche scaricare la modulistica necessaria e l’apposito “vademecum della famiglia ospitante”.

“Lo scopo cardine del Comitato per i Gemellaggi è l’apertura delle porte di Sabaudia all’Europa e da oggi abbiamo una carta in più che, oltre a semplificare la collocazione degli ospiti in Città, ufficializzerà la già ampia disponibilità delle famiglie ospitanti di Sabaudia. Dobbiamo guardare al futuro, oltre la pandemia che ci sta ormai attanagliando da due anni, essere quindi pronti ad accogliere nuovamente gli amici nelle nostre case, di ampliare le prospettive culturali, sociali ma anche professionali. Vorrei ringraziare l’ufficio Gemellaggi del Comune di Sabaudia che, come sempre, ha messo in campo tutta la professionalità e la collaborazione utili all’avvio di questo nuovo progetto”, dichiara Moreno Calabrese, presidente del Comitato per i Gemellaggi.

“L’Amministrazione comunale ha sempre attribuito un valore preminente agli scambi culturali e ai gemellaggi in chiave di accrescimento culturale e sociale, legami con altre città italiane ed europee che non può che arricchire la nostra comunità – commenta il consigliere delegato ai Gemellaggi Saverio Minervini – Mi auguro che le famiglie di Sabaudia accolgano questo nostro invito ad aderire all’albo delle Famiglie ospitanti, in segno di buon auspicio e per riprendere quella normalità e socialità che abbiamo perso da oltre due anni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca su questo link