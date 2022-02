Messaggi truffa dalla Regione Lazio: torna l’incubo hacker

“Resta perforabile il sistema informatico della Regione Lazio. Utenti segnalano di aver ricevuto dal numero telefonico che conferma appuntamenti vaccino Covid messaggi truffa, in cui si chiede l’inserimento dei dati personali per ricevere buoni da 1500€”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

“E’ preoccupante – spiega il Capogruppo – constatare come ad oltre sei mesi dal pesantissimo attacco al sistema centrale e dopo le incursioni nei sistemi delle Azienda Ospedaliere e delle Asl, l’Amministrazione Regionale non sia ancora riuscita a mettere in sicurezza i dati sensibili di milioni di cittadini e di migliaia di imprese. L’efficienza di servizi che sono fondamentali per la salute e per l’attività lavorativa rischia di essere compromessa dall’inadempienza dell’Ente di via Colombo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio