Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice depressionario che martedì ha raggiunto lo Ionio, alimentato da una discesa di correnti fredde dal Nord Europa si sta spostando verso la Grecia e il Mediterraneo orientale, mentre da ovest l’anticiclone atlantico torna a riconquistare il terreno perso in avvio di settimana. Solo i settori alpini di confini rimarranno parzialmente esposti a residui flussi nordoccidentali responsabili di addensamenti e locali deboli nevicate, e una lieve variabilità è attesa in serata anche su parte del Sud. Da giovedì all’interno dell’anticiclone inizieranno a muoversi correnti occidentali umide responsabili di un aumento della nuvolosità sulle regioni alto tirreniche, mentre le temperature torneranno ad aumentare su tutta Italia.

METEO GIOVEDI’ 03 FEBBRAIO. Qualche residuo addensamento tra la notte e il mattino al Sud, specie tra alta Puglia, Molise e Basilicata, ma con tendenza ad aperture in giornata. In prevalenza soleggiato sul resto d’Italia ma con velature e stratificazioni alte in aumento al Nordovest e in Toscana, addensamenti che diverranno più compatti in serata su Liguria, Versilia associati e Alpi orientali, associati a locali piovaschi a fine giornata sul Genovese. Venti tesi settentrionali all’estremo Sud, tendenti a disporsi da sud-sudovest sui bacini settentrionali di debole o moderata intensità. Temperature in leggero calo al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata complessivamente stabile sulle regioni del medio Tirreno, ma con Sole offuscato da nuvole medio-alte di passaggio, talora compatte dal pomeriggio/sera; maggiori addensamenti in serata sulla Toscana Nord-occidentale, associati a locali piovaschi o pioviggini entro tarda sera. Da segnalare la formazione di locali foschie o banchi di nebbia tra notte e mattino, sulle valli Tosco-Umbre e isolate sulle interne laziali. Temperature minime fredde nelle pianure interne e fondovalle, qui con possibili gelate; massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, sopra la media del periodo. Venti in rotazione dai quadranti Sud-Sudovest, in rinforzo sino a moderati lungo le coste. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì soleggiato con temperature massime in rialzo, temperature minime all’alba molto fredde specie nell’entroterra e fondovalle appenninici, qui con gelate diffuse. Giovedì tra sole e nube di passaggio nonché locali foschie o nebbie a valle; nuvolosità in aumento a partire dalla Toscana Nord-Occidentale con primi possibili spunti piovosi nelle ultimissime ore della giornata. Venti in rotazione dai quadranti Sud. Nubi diffuse tra venerdì e sabato con possibili tratti di deboli precipitazioni; minime in aumento. Nei giorni successivi si ripristino condizioni anticicloniche con temperature massime in aumento.

(Fonte: 3B Meteo)