Minturno, certificati anagrafici in tabaccheria: grazie alla convenzione con la Fit

Minturno – “Grazie all’ingresso del Comune di Minturno in A.N.P.R, è possibile scaricare i certificati anagrafici senza bisogno di recarsi allo sportello“.

Ne dà notizia il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli con un post facebook.

“Da domani, grazie ad una convenzione stipulata dal Comune di Minturno con la F.I.T, i cittadini che non sono in possesso di Spid, CIE o Cns possono richiedere ed ottenere, presso i tabaccai abilitati, al costo di 2 euro e presentando un semplice documento di riconoscimento, i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia stato di famiglia e di stato civile

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato libero

Anagrafico di Unione Civile

Contratto di convivenza

Da oggi il servizio sarà disponibile presso tutti i tabacchi del territorio.

I cittadini in possesso di identità digitale (Spid, CIE, Cns) possono scaricare i suddetti certificati anagrafici in maniera autonoma e gratuita collegandosi al portale https://www.anpr.interno.it

E’ possibile richiedere certificati in carta libera, specificando il motivo della richiesta, e certificati in bollo. Fino al 31 dicembre 2022 non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo per i certificati emessi dal portale ANPR.

I certificati – conclude il primo cittadino – vengono generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con relativo contrassegno elettronico QRCODE e per effetto delle varie normative (CAD, circolari sul contrassegno elettronico) hanno lo stesso valore dell’originale”.

