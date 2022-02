Ostia, il M5S: “A febbraio non c’è ancora un vero piano freddo”

Ostia – “Il presidente del Municipio X Mario Falconi non può cercare di tirare avanti facendo finta di nulla, perché altrimenti manifesta solo incapacità. La questione principale è che la macchina amministrativa municipale s’è inchiodata: siamo arrivati a febbraio e i nostri amministratori non hanno ancora messo su un Piano Freddo sul mare di Roma degno di questo nome”. Così in una nota congiunta il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara e Giuliana Di Pillo, consigliera in Municipio X.

“In cento giorni – denunciano – non è apparso un bando pubblico sul sito del Comune di Roma e le uniche opere che vediamo sono il frutto del nostro lavoro. Il Presidente si deve dare una svegliata e riprendersi dal torpore della campagna elettorale: prima di tutto deve strigliare l’assessora al Sociale Denise Lancia, in ritardo rispetto ad altri territori del Comune di Roma sul Piano, e crediamo che neanche possa bastare: siamo nei giorni dell’anno più freddi e l’assessora si scusa per essere ancora in emergenza sulla pelle dei più fragili? Perché si trova in emergenza? Non sono forse stati stanziati i fondi?“.

“Piuttosto il Presidente dovrebbe chiederne le dimissioni o la sospensione dalle funzioni, in quanto è impensabile che si possa governare un Municipio in questo modo: le istituzioni patiscono un grave danno e le persone bisognose non hanno avuto ad oggi risposte proprio a causa di questo grave stallo amministrativo. E continuano a soffrire, proprio loro a cui dovrebbe essere rivolto il – per ora fantomatico – Piano Freddo del X Municipio”, concludono Di Pillo e Ferrara.

